Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, Плавно регулируемая высота до 1 м, Полка для белья

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная Ника Валенсия 123х45СМ металлическая, Плавно регулируемая высота до 1 м, Полка для белья- Изделия хозяйственного назначения деревянные