Отвод ОГ 55°-530x8-К48-5.4-0.75-5DN-2000/2000-У ТУ 1469-006-56802935-2010 ТУ 1469-016-01395041-2008 ГазТУ 102-488/2-05 Пк-40

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Отвод ОГ 55°-530x8-К48-5.4-0.75-5DN-2000/2000-У ТУ 1469-006-56802935-2010 ТУ 1469-016-01395041-2008 ГазТУ 102-488/2-05 Пк-40- Фитинги для труб стальные, кроме литых