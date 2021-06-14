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    Главная / Торговый портал / Работы строительно-монтажные прочие / Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали- Работы строительно-монтажные прочие
    63
    Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы) из листовой оцинкованной стали

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    Цена
    от 625,78
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "АРМ-СТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      625,78
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      625,78
      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      625,78c НДС

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