Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4.0ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73-079-2007 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 212016 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой термоэластопласт КГтп-ХЛ 1х25ММ2 0.66КВ ТУ 35440-010-55085101-2013 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 562,08 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой термоэластопласт КГтп-ХЛ 1х16ММ2 0.66КВ ТУ 35440-010-55085101-2013 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 361,26 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 96962,96 ₽ В корзину

Провод силовой медь круглый ПуГВнг(А)-LS 1х25 400В Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х25ММ2 0.66КВ Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 2090 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-FRLSLTx 5х2.5ММ2 0.66КВ Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 255 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой круглый общего назначения этиленпропилен EPRCab Пнг(А)-HF 1х70ММ2 мн 6КВ ГОСТ 15150-69 ТУ 3530-047-05742781-2016 АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" Российская Федерация (РФ, Россия) Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину

Кабель силовой с медной жилой плоский ВВГнг(А)-LS 3х4.0ММ2 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 17 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой круглый ВВГнг(А)-LS 3х2.5ММ2 ок(N) 0.66КВ ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ от 305,62 ₽ В корзину

Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 5х10.0ММ2 ТУ 16.К71-310-2001 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ Не указана В корзину