Пресс гидравлический ручной ПРГ-240 для опрессовки кабельных наконечников и гильз 16-240ММ2 22ММ с шестигранными матрицами 16/25/35/50/70/95/12

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс гидравлический ручной ПРГ-240 для опрессовки кабельных наконечников и гильз 16-240ММ2 22ММ с шестигранными матрицами 16/25/35/50/70/95/12- Прессы гидравлические