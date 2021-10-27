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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер для определения групп крови 5х10МЛ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер для определения групп крови 5х10МЛ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер для определения групп крови 5х10МЛ- Реагенты диагностические
    14
    Набор реагентов Цоликлон Анти-Е Супер для определения групп крови 5х10МЛ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1740
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1647
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1811,7
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1811,7c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1581,81
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      1740
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1740c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагента цоликлон Анти-Е супер, 5х10мл
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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