Набор реагентов Цоликлон Анти-С Супер для определения групп крови 5х10МЛ
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагента цоликлон Анти-С супер, 5х10мл
Минимальная партия
1000
Регионы поставки
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