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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Цоликлон Анти-А1 лектин для определения групп крови 5х10МЛ ООО "МЕДИКЛОН" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Цоликлон Анти-А1 лектин для определения групп крови 5х10МЛ ООО "МЕДИКЛОН" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Цоликлон Анти-А1 лектин для определения групп крови 5х10МЛ ООО "МЕДИКЛОН" Россия- Реагенты диагностические
    38
    Набор реагентов Цоликлон Анти-А1 лектин для определения групп крови 5х10МЛ ООО "МЕДИКЛОН" Россия

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    Цена
    от 2102,1
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1911
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      2102,1
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2102,1c НДС
    • ООО "ДЕЗФАРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      10.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов Цоликлон Анти-А1лектин, 10 флх5мл
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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