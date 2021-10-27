Набор реагентов Дженскрин Ультра ВИЧ Аг-Ат иммуноферментная тест-система Bio-Rad для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека 96 тестов микропланшет, стрипованный по 8 лунок 72386

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Дженскрин Ультра ВИЧ Аг-Ат иммуноферментная тест-система Bio-Rad для выявления антител к ВИЧ 1 и ВИЧ 2 и антигена ВИЧ 1 (р24) в сыворотке или плазме крови человека 96 тестов микропланшет, стрипованный по 8 лунок 72386- Реагенты диагностические