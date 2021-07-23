Ремонт кровли главного входа 62М2 разборка покрытий кровель из рулонных материалов и гравия; разборка стяжек цементных; устройство гидроизоляции бетонных поверхностей типа "Пенетрон"; устройство выравнивающих стяжек цементных толщиной 40ММ; устройство кровель плоских (Технониколь); смена мелких покрытий из листовой стали - 42М2; монтаж кровли из сотового поликарбоната - 8.5М2
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 196851₽
Текущий ремонт кровли выполнение работ по реконструкции плоской кровли демонтаж, монтаж кровельного покрытия с. Кабардинка, ул. Мира,3, курортный комплекс «Надежда», Главный корпус, Литер А, этаж 1, терраса
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 610640,36₽
Выполнение изоляционно-кровельных работ гидроизоляционные работы по напылению полимочевины на поверхность кровли, включающие: подготовку поверхности, напыление полимочевины 2ММ и нанесение эмали(защитного слоя) на полимочевину
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 654₽
Текущий ремонт мягкой кровли смена кровельного ковра из верхнего и нижнего слоя
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
от 1118₽
Устройство пароизоляции крыши
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Укладка листов металлочерепицы
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Устройство системы водостока
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Устройство водосточной системы металлическая
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Утепление плоских кровель по новым технологиям (пенополиуретановое покрытие с последующим нанесением спецгерметиков) с гарантией выполняемых работ ООО "АНТИКОР-М" 1047200157730 Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Выполнение изоляционно-кровельных работ Услуги по монтажу скатной кровли любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Выполнение изоляционно-кровельных работ Услуги по монтажу плоской кровли любой сложности ООО "АНТИКОР-М" Россия
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана
Монтаж кровельного покрытия Разборка существующего кровельного покрытия из глиняной черепицы
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений
Не указана