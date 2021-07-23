Текущий ремонт мягкой кровли смена кровельного ковра из верхнего и нижнего слоя

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Текущий ремонт мягкой кровли смена кровельного ковра из верхнего и нижнего слоя- Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и сооружений