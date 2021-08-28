Характеристики

Номинальное переменное напряжение 660 В частотой до 400 Гц Испытательное переменное напряжение 2500 В частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 90 МОм·км Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 10% кусками от 1,5 м Минимальный радиус изгиба 2 наружных диаметра Диапазон рабочих температур −60...+180 °C Срок службы не менее 8 лет с даты производства