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    Главная / Торговый портал / Кабели антивибрационные / Кабель термоэлектродный СФКЭ ХА 2х0.5 фторополимер +175ГРАД ЦЕЛЬС 20М
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель термоэлектродный СФКЭ ХА 2х0.5 фторополимер +175ГРАД ЦЕЛЬС 20М

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель термоэлектродный СФКЭ ХА 2х0.5 фторополимер +175ГРАД ЦЕЛЬС 20М- Кабели антивибрационные
    2
    Кабель термоэлектродный СФКЭ ХА 2х0.5 фторополимер +175ГРАД ЦЕЛЬС 20М

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 114
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    Поставщики
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      158
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      189,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      189,6c НДС
    • ООО "МКК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      138
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      165,6
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      200000
      Регионы поставки
      Подробнее
      165,6c НДС
    • ООО "ПРИБОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Термоэлектродный (удлинительный, компенсационный) провод предназначен для того, чтобы исключить влияние температуры окружающей среды на свободные концы термопреобразователя (термопары) и подключить его к измерительному прибору (регулятору температуры), пирометрическому устройству или нормирующему преобразователю. Может эксплуатироваться в зоне повышенной температуры при фиксированном монтаже. Применяется для прокладки внутри приборов, в сухих и сырых помещениях, в кабельных лотках и трубах, в местах где требуется повышенная гибкость провода при монтаже. В цепь термопары компенсационные провода включаются с соблюдением знака полярности. Изоляция жилы имеет цветовую маркировку.
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      114c НДС
    • ООО "ТЕРМОАВТОМАТИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      114
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Термоэлектродный (удлинительный, компенсационный) провод предназначен для того, чтобы исключить влияние температуры окружающей среды на свободные концы термопреобразователя (термопары) и подключить его к измерительному прибору (регулятору температуры), пирометрическому устройству или нормирующему преобразователю. Может эксплуатироваться в зоне повышенной температуры при фиксированном монтаже. Применяется для прокладки внутри приборов, в сухих и сырых помещениях, в кабельных лотках и трубах, в местах где требуется повышенная гибкость провода при монтаже. В цепь термопары компенсационные провода включаются с соблюдением знака полярности. Изоляция жилы имеет цветовую маркировку.
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      114c НДС
    • ООО ТД "ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Испытательное переменное напряжение 1000 В частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 1 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 5 МОм·км Строительная длина не менее 20 м Маломеры в партии не более 30% кусками от 4 м Минимальный радиус изгиба 15 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −60...+175 °C Срок службы не менее 13 лет с даты изготовления
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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