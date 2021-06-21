Характеристики

Термоэлектродный (удлинительный, компенсационный) провод предназначен для того, чтобы исключить влияние температуры окружающей среды на свободные концы термопреобразователя (термопары) и подключить его к измерительному прибору (регулятору температуры), пирометрическому устройству или нормирующему преобразователю. Может эксплуатироваться в зоне повышенной температуры при фиксированном монтаже. Применяется для прокладки внутри приборов, в сухих и сырых помещениях, в кабельных лотках и трубах, в местах где требуется повышенная гибкость провода при монтаже. В цепь термопары компенсационные провода включаются с соблюдением знака полярности. Изоляция жилы имеет цветовую маркировку.