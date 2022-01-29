Характеристики

Номинальное переменное напряжение 380 В частотой до 400 Гц Номинальное постоянное напряжение 700 В Испытательное переменное напряжение 2 кВ частотой 50 Гц Время выдержки при испытании 5 мин Сопротивление изоляции при 20 °С не менее 110 МОм·км Строительная длина не менее 50 м Маломеры в партии не более 20% кусками от 10 м Допустимая температура нагрева жил 65 °С Минимальный радиус изгиба 10 наружных диаметров Диапазон рабочих температур −40...+60 °C Срок службы не менее 8 лет с даты изготовления