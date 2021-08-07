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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами / Светодиодное дерево ARDCL ARD-CHERRY-PRO2-2.4M-1728LED 2400х2000ММ 220В 210ВТ темно коричневый цвет сечения розовый светодиодов 1728ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светодиодное дерево ARDCL ARD-CHERRY-PRO2-2.4M-1728LED 2400х2000ММ 220В 210ВТ темно коричневый цвет сечения розовый светодиодов 1728ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светодиодное дерево ARDCL ARD-CHERRY-PRO2-2.4M-1728LED 2400х2000ММ 220В 210ВТ темно коричневый цвет сечения розовый светодиодов 1728ШТ- Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
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    Светодиодное дерево ARDCL ARD-CHERRY-PRO2-2.4M-1728LED 2400х2000ММ 220В 210ВТ темно коричневый цвет сечения розовый светодиодов 1728ШТ

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    Цена
    от 35477
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОСЕРВИС+"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35477
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35477
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
      Характеристики
      Цвет pink/blue Тип товара Светодиодное дерево Цвет свечения Pink | Розовый Высота 2 400 мм Диаметр 2 000 мм Количество светодиодов 1 728 шт Габариты 2000x2000x2400 Класс пылевлагозащиты IP65 Мощность typ: 210 W Цвет Коричневый тёмный Серия PRO Напряжение питания 230 V Длина волны Pink | Розовый Вид упаковки Коробка Норма упаковки 1 Длина упаковки 1.13 Ширина упаковки 0.48 Высота упаковки 0.48 Вес упаковки 36.9 Объём упаковки 0.26 Гарантийный срок 1 год Производитель ARDCL
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      35477c НДС

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