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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Конвектор электрический настенно-напольный Polaris PCH 1595 1500/750ВТ 220В IP24 30М2
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Конвектор электрический настенно-напольный Polaris PCH 1595 1500/750ВТ 220В IP24 30М2

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвектор электрический настенно-напольный Polaris PCH 1595 1500/750ВТ 220В IP24 30М2- Приборы отопительные электрические
    6
    Конвектор электрический настенно-напольный Polaris PCH 1595 1500/750ВТ 220В IP24 30М2

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10074
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      87500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      105000
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      105000c НДС
    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8395
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10074
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10074c НДС
    • ООО "ПОЛИНОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      2 режима нагрева: 750/1500 Вт. Алюминиевый нагревательный элемент X-shape. Регулируемый термостат. Защита от перегрева. Напольная и настенная установка. Отключение при опрокидывании. Защита от влаги IP24. Колесики для перемещения. Бесшумная работа. Не сжигает кислород. Рекомендуемая площадь обогрева: 30 м2.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      7200c НДС

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