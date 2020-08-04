Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
2 режима нагрева: 750/1500 Вт.
Алюминиевый нагревательный элемент X-shape.
Регулируемый термостат.
Защита от перегрева.
Напольная и настенная установка.
Отключение при опрокидывании.
Защита от влаги IP24.
Колесики для перемещения.
Бесшумная работа.
Не сжигает кислород.
Рекомендуемая площадь обогрева: 30 м2.
Регионы поставки
Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область