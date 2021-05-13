Выполнение работ по восстановлению внутренней поверхности кирпичных стен
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 2850₽
Выполнение работ Резка тротуарной плитки толщиной 70ММ угловой шлифовальной машинкой. ГЭСН 27-07-005-05. Состав работ 01 Резка тротуарной плитки.
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 841₽
Выполнение работ 1 очереди по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 492510₽
Выполнение работ 2 очереди по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 870000₽
Выполнение работ по замене напольного покрытия устройством наливного пола в кухне ресторана "Эдем" Курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 1362510₽
Выполнение работ по замене напольного покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 445800₽
Выполнение работ по замене коврового покрытия в коридорах на 1,2,3,4 этажах Блока Б в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 362953₽
Выполнение работ по замене коврового покрытия в коридорах на 1,2,3,4 этажах Блока А в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 362953₽
Выполнение работ по замене коврового покрытия в холле и Лобби баре в главном корпусе курортного комплекса "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 445800₽
Выполнение работ по демонтажу дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 828,46₽
Выполнение работ отделочных и прочих в зданиях ИП Малышева Екатерина Александровна
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Не указана
Выполнение работ по гидроизоляции основания и замене покрытия в кухне в главном корпусе ресторана "Надежда"
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
от 108656,24₽