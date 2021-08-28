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    Главная / Торговый портал / Провода силовые для электрических установок / Провод силовой многопроволочный ПуГВ 1х2.5 белый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Провод силовой многопроволочный ПуГВ 1х2.5 белый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Провод силовой многопроволочный ПуГВ 1х2.5 белый- Провода силовые для электрических установок
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    Провод силовой многопроволочный ПуГВ 1х2.5 белый

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13,92
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    Единица измерения:
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      Цена с НДС, руб.
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      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      0
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      18,96
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      20.0
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      ПуГВ 1х2.5 белый многопроволочный
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      Цена с НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      18,24
      Спецификация
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      Спецификация
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13,92
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      -
      Минимальная партия
      0
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    • ООО "МИНИМАКС"
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      Цена без НДС, руб.
      11,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13,92
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      -
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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