Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-04 для умягчения воды 260ММ 72ММ 10SL

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В510-04 для умягчения воды 260ММ 72ММ 10SL- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод