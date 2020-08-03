Фильтр для воды Atoll А-550 Патриот для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR074

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды Atoll А-550 Патриот для систем обратного осмоса 120Л/СУТ 6АТМ ATEFDR074- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод