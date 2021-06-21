Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ S10P S-10P-5/ЭФГ63/250-5(1/50) 8000Л 30Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ Slimline 10"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ S10P S-10P-5/ЭФГ63/250-5(1/50) 8000Л 30Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 5МКМ Slimline 10"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод