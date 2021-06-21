Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P20/ЭФГ112/25020(1/15) 24000Л 40Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 110ММ Big Blue 10"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Картридж к фильтру для воды механический Кванта+ В10Р B-10P20/ЭФГ112/25020(1/15) 24000Л 40Л/МИН +4...+75ГРАД ЦЕЛЬС 20МКМ 250ММ 110ММ Big Blue 10"- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод