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Набор реагентов Мочевая кислота АО ДиаС для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче 540 опр. 170МЛ D 10 300 021 АО "ДИАКОН-ДС"
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Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче «МОЧЕВАЯ КИСЛОТА АО ДиаС» (Россия), 170 мл. D 10 300 021, 540 определений
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Краснодарский край
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11550₽c НДС
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