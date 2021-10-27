Набор реагентов Мочевая кислота АО ДиаС для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче 540 опр. 170МЛ D 10 300 021 АО "ДИАКОН-ДС"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Мочевая кислота АО ДиаС для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче 540 опр. 170МЛ D 10 300 021 АО "ДИАКОН-ДС"- Реагенты диагностические