Услуги по замене оконных блоков по замене оконных блоков из ПВХ
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
Не указана
Услуги по замене дверей установка металлических дверей
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
Не указана
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПО32,6SR BV50Tзак/-22AI-/4ClimaN 1MGColor RAL5024 сплошное окрашивание
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 21096₽
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 32 мм, 4М1-10-4М1-10-4М1
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 4150₽
Услуги по изготовлению жалюзи с поставкой и установкой в офисных помещениях
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
от 465917,06₽
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 40 мм, 6Stopsol Supersilver Dark Blue (зак.)-14-4М1-12-4М1(зак.)
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 16045₽
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6SG RoyalBlue зак.-10Ar-4зак-8Ar-4зак.TopN
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 16045₽
Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6PIAzurЗак-22-4
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов
от 17578₽
Услуги по изготовлению жалюзи поставка и установка жалюзи в административном корпусе ОЦ "Санаторий "Юг" . Изготовление по индивидуальным размерам вертикалных жалюзи с шириной ламели 89 мм из плотной ткани "Жаккард" с пропиткой, с последующим демонтажом страрых и установкой новых карнизов
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
от 128935,07₽
Услуги по изготовлению жалюзи горизонтальных солнцезащитных алюминиевых белый глянец (ламели 25ММ)
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽