Услуги по замене оконных блоков по замене оконных блоков из ПВХ Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов Не указана В корзину

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6PIAzurЗак-22-4 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов от 17578 ₽ В корзину

Услуги по замене дверей установка металлических дверей Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов Не указана В корзину

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 40 мм, 6Stopsol Supersilver Dark Blue (зак.)-14-4М1-12-4М1(зак.) Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов от 16045 ₽ В корзину

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6SG RoyalBlue зак.-10Ar-4зак-8Ar-4зак.TopN Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов от 16045 ₽ В корзину

Услуги по изготовлению жалюзи горизонтальных солнцезащитных алюминиевых белый глянец (ламели 25ММ) Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки от 1100 ₽ В корзину

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 32 мм, 4М1-10-4М1-10-4М1 Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов от 4150 ₽ В корзину

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПО32,6SR BV50Tзак/-22AI-/4ClimaN 1MGColor RAL5024 сплошное окрашивание Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов от 21096 ₽ В корзину

Услуги по изготовлению жалюзи с поставкой и установкой в офисных помещениях Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки от 465917,06 ₽ В корзину