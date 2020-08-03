Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПО32,6SR BV50Tзак/-22AI-/4ClimaN 1MGColor RAL5024 сплошное окрашивание

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки

Услуги по изготовлению жалюзи с поставкой и установкой в офисных помещениях

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 32 мм, 4М1-10-4М1-10-4М1

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых материалов

Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6SG RoyalBlue зак.-10Ar-4зак-8Ar-4зак.TopN

Услуги по изготовлению жалюзи поставка и установка жалюзи в административном корпусе ОЦ "Санаторий "Юг" . Изготовление по индивидуальным размерам вертикалных жалюзи с шириной ламели 89 мм из плотной ткани "Жаккард" с пропиткой, с последующим демонтажом страрых и установкой новых карнизов

Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие группировки

от 128935,07 ₽