Характеристики

предназначен для профилактики и лечения варикозного расширения вен 3 и 4 степени, посттравматических состояний, комплексного лечения тромбофлебитов. Используется в период беременности, непосредственно в родах, до и после родов; для наложения давящей повязки при растяжении связок, вывихах и после снятия гипса