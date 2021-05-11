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    Главная / Торговый портал / Фитинги для труб стальные, кроме литых / Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316- Фитинги для труб стальные, кроме литых
    16
    Угольник проходной Altlok 290-8MM-SS 8ММ SS316

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    Цена
    от 1680
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      36491
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      43789,2
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      43789,2c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12000c НДС
    • ООО "СТРОЙ-КОМЮГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5760
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5760c НДС
    • ООО "НЕФТЬКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5760
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5760c НДС
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5400
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5400c НДС
    • ООО "АПОГЕЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3180
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3816
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3816c НДС
    • ООО "МАРКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2217,09
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2660,51
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      2660,51c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1542
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1850,4
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1850,4c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1800c НДС
    • ООО ТД "ЭНЕРГОПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1680c НДС
    • ООО "ДК+СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      922,84
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1107,41
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      5000
      Регионы поставки
      Подробнее
      1107,41c НДС
    • ООО "АЛЬФАКИП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      894,58
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1073,5
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      1073,5c НДС
    • ООО "ЭКОТЕРМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Кодировка - 290-8MM-SS Материал - SS316 D - 6,4 L - 28,8 Типоразмер концевого соединения - 8
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Ростовская область, Краснодарский край
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "РЕГЕНЕРАЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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