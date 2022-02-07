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    Главная / Торговый портал / Шкафы металлические прочие / Шкаф металлический для одежды Практик LS-41 1130х500х1830ММ серый 55КГ 4 отделения ключевой замок
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шкаф металлический для одежды Практик LS-41 1130х500х1830ММ серый 55КГ 4 отделения ключевой замок

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для одежды Практик LS-41 1130х500х1830ММ серый 55КГ 4 отделения ключевой замок- Шкафы металлические прочие
    8
    Шкаф металлический для одежды Практик LS-41 1130х500х1830ММ серый 55КГ 4 отделения ключевой замок

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 13128,27
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМСНАБ АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22500c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22500c НДС
    • ООО "МТКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      15083,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      18100
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      18100c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10940,22
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      13128,27
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Торговая марка: Практик Подробные характеристики Количество отделений: 4 Количество полок в отделении: 1 шт. Нагрузка на полку: 10 кг Ширина (Габарит X): 1130 мм Глубина (Габарит Z): 500 мм Высота (Габарит Y): 1830 мм Вес: 55 кг Материал каркаса: металл Материал дверей: металл Цвет: серый Вешалка (перекладина) для одежды: Да Тип замка: ключевой Центральный замок: Нет Возможность закрытия дверей отдельно друг от друга: Да Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      13128,27c НДС
      Цена актуальна до

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