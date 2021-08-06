Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Холодильники бытовые / Холодильник Атлант 4010-022 161х60х62.5СМ 283Л 168Л 115Л двухкамерный белый 1072931
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Холодильник Атлант 4010-022 161х60х62.5СМ 283Л 168Л 115Л двухкамерный белый 1072931

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Холодильник Атлант 4010-022 161х60х62.5СМ 283Л 168Л 115Л двухкамерный белый 1072931- Холодильники бытовые
    7
    Холодильник Атлант 4010-022 161х60х62.5СМ 283Л 168Л 115Л двухкамерный белый 1072931

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21360
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28125
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33750
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33750c НДС
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      33600
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      33600c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      30000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      30000c НДС
    • ООО " НАВИГАТОР С"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      23695,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      28435
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      28435c НДС
    • ООО "АГРОХОЗСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21630
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25956
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25956c НДС
    • ООО "АПК "УНИВЕРСАЛЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25200
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      25200c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22920
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22920c НДС
    • ООО "РИТЕЙЛГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      18950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      22740
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22740c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17983,35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21580,02
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Торговая марка: ATLANT Подробные характеристики Тип холодильника: с морозильником Класс энергопотребления: А Количество камер: 2 Объем общий: 283 литр Объем холодильной камеры: 168 литр Объем морозильной камеры: 115 литр Тип управления: электронное Уровень шума: 39 дб Количество компрессоров: 1 шт. Зона сохранения свежести: Нет Количество отделений в морозильной камере: 3 Расположение морозильной камеры: снизу Тип размораживания холодильной камеры: капельная система Тип размораживания морозильной камеры: ручной Полки холодильной камеры: 2 шт. Материал полок: стекло Цвет: белый Высота: 1610 мм Ширина: 600 мм Глубина: 625 мм Вес изделия: 56 кг Гарантийный срок: 12 мес Страна происхождения: Беларусь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21580,02c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21360
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      21360c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Холодильник Pozis Свияга 404-1 240Л 210Л 30Л однокамерный белый АО "ПОЗИС" Россия
    Холодильники бытовые
    от 19440
    В корзину
    Холодильник компактный Саратов 550 87.5х48х59СМ 122Л однокамерный белый
    Холодильники бытовые
    от 11352
    В корзину
    Холодильник для фригобара 40х41.5х51.2СМ пк-асс-х62х40-в1-115
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник бытовой Pozis RK-101 146х63х60СМ 250Л 170Л 80Л двухкамерный 4кг/сут 56КГ
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник Бирюса 6 145х58х62СМ 280Л 233Л 47Л однокамерный белый 4 стеклянных полки Российская Федерация (РФ, Россия)
    Холодильники бытовые
    от 17133
    В корзину
    Холодильник Бирюса 118 145х48х60.5СМ 180Л 145Л 35Л двухкамерный белый ТУ 5156-016-07550181-2014
    Холодильники бытовые
    от 13930,02
    В корзину
    Холодильник Indesit ST 145 145х60х66.5СМ 249Л 196Л 53Л двухкамерный белый 3кг/сут с отделением для овощей и фруктов
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник Indesit SB 15040
    Холодильники бытовые
    Не указана
    В корзину
    Холодильник Nordfrost NRB 122 032 166х57х63СМ 275Л 205Л 70Л 2 белый 2.5КГ/СУТ 65КГ
    Холодильники бытовые
    от 24500
    В корзину
    Холодильник Indesit SB 167 167x60x66.5СМ 248Л двухкамерный белый
    Холодильники бытовые
    от 20714,4
    В корзину
    Холодильник Бирюса 135 165х60х62.5СМ 300Л 240Л 60Л двухкамерный белый 3кг/сут ТУ 5156-007-07550181-2004 ОАО "КЗХ "БИРЮСА"
    Холодильники бытовые
    от 23997,6
    В корзину
    Холодильник Nordfrost NRB 162NF 032 188х57х63СМ 310Л 205Л 105Л 2 белый 3.5КГ/СУТ 64КГ
    Холодильники бытовые
    от 30940
    В корзину
    Позвонить