Характеристики

Торговая марка: Midea Подробные характеристики Объем: 20 литр Мощность микроволн: 800 вт Тип управления: электронное Внутреннее покрытие: эмалированное Гриль: Нет Конвекция: Нет Автоматическая разморозка: Да Автоприготовление: Да Автоматический разогрев: Да Блокировка от детей: Да Автоматическое поддержание температуры: Нет Дисплей: Да Внутреннее освещение: Да Встроенные часы: Да Наличие звукового сигнала: Да Режим размораживания: Да Открывание дверцы: да Диаметр поддона: 255 мм Количество автоматических программ: 3 Цвет корпуса: белый/черный Размеры (ДхШхВ): 440x340x260 мм Вес: 10.8 кг Гарантийный срок: 24 мес Страна происхождения: Беларусь