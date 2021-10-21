Цена без НДС, руб.
4333,33
Спецификация
Торговля оптовая электрической бытовой техникой
Характеристики
Торговая марка: Midea
Подробные характеристики
Объем: 20 литр
Мощность микроволн: 800 вт
Тип управления: электронное
Внутреннее покрытие: эмалированное
Гриль: Нет
Конвекция: Нет
Автоматическая разморозка: Да
Автоприготовление: Да
Автоматический разогрев: Да
Блокировка от детей: Да
Автоматическое поддержание температуры: Нет
Дисплей: Да
Внутреннее освещение: Да
Встроенные часы: Да
Наличие звукового сигнала: Да
Режим размораживания: Да
Открывание дверцы: да
Диаметр поддона: 255 мм
Количество автоматических программ: 3
Цвет корпуса: белый/черный
Размеры (ДхШхВ): 440x340x260 мм
Вес: 10.8 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Страна происхождения: Беларусь