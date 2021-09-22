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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Кембридж CH-502 ткань/сетка/пластик серый Top Gun с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Кембридж CH-502 ткань/сетка/пластик серый Top Gun с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Кембридж CH-502 ткань/сетка/пластик серый Top Gun с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Кембридж CH-502 ткань/сетка/пластик серый Top Gun с подлокотниками

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    Цена
    от 7125
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5937,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7125
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Подробные характеристики Материал обивки: ткань/сетка Цвет обивки: серый Макс. статическая нагрузка, кг: 110 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: пластик Цвет подлокотников: черный Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Россия Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: бизнес-класс Подлокотники: Да Диаметр штока колесных опор: 11 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7125c НДС

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