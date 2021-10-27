Набор реагентов Холестерин ДиаС для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 196МЛ D 10 130 021 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Холестерин ДиаС для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 196МЛ D 10 130 021 Россия- Реагенты диагностические