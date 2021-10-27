Набор реагентов Кальций АС ДиаС для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 195МЛ D 10 113 021 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Кальций АС ДиаС для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 195МЛ D 10 113 021 Россия- Реагенты диагностические