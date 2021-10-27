Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия- Реагенты диагностические