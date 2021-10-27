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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия

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    Цена
    от 7650
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ МЕДТЕХНИКА Г. НОВОРОССИЙСКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7650
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7650
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче (КРЕАТИНИН ДиаС), 510 мл. ( для DIRUI CS-T240) D 10 171 022
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      7650c НДС

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