Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ДиаС для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови для анализатора DIRUI CS-T240/DIRUI CS-600B 540/690 опр. 170МЛ D 10 280 021 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ДиаС для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови для анализатора DIRUI CS-T240/DIRUI CS-600B 540/690 опр. 170МЛ D 10 280 021 Россия- Реагенты диагностические