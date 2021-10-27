Набор реагентов ПСА общий (обПСА)-ИФА Хема для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке (плазме) крови 96 определений К221 Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПСА общий (обПСА)-ИФА Хема для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке (плазме) крови 96 определений К221 Россия- Реагенты диагностические
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