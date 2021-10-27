Набор реагентов АТ-ТПО-ИФА Хема для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме) крови 96 определений К131 Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АТ-ТПО-ИФА Хема для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме) крови 96 определений К131 Россия- Реагенты диагностические