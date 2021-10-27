Набор реагентов Т3 свободный (свТ3)-ИФА Хема для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови 96 определений К213 Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Т3 свободный (свТ3)-ИФА Хема для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови 96 определений К213 Россия- Реагенты диагностические
10
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.