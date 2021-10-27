Набор реагентов Т4 свободный (свТ4)-ИФА Хема для иммуноферментного определения cвободного тироксина в сыворотке (плазме) крови 96 определений К214 Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Т4 свободный (свТ4)-ИФА Хема для иммуноферментного определения cвободного тироксина в сыворотке (плазме) крови 96 определений К214 Россия- Реагенты диагностические
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