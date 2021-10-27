Набор реагентов Гемокрафикс (краситель-фиксатор) для фиксации и окраски препаратов для гематологических и цитологических исследований 1000МЛ 37.04 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Гемокрафикс (краситель-фиксатор) для фиксации и окраски препаратов для гематологических и цитологических исследований 1000МЛ 37.04 ЗАО "ЭКОЛАБ" Россия- Реагенты диагностические