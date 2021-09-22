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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Mirey Астра А Люкс РС900 Топ Хром ткань/сетка черный 110х70х45СМ крестовина хром
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Mirey Астра А Люкс РС900 Топ Хром ткань/сетка черный 110х70х45СМ крестовина хром

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Mirey Астра А Люкс РС900 Топ Хром ткань/сетка черный 110х70х45СМ крестовина хром- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Mirey Астра А Люкс РС900 Топ Хром ткань/сетка черный 110х70х45СМ крестовина хром

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    Цена
    от 5053,1
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПАРТНЁР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4210,91
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5053,1
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      5053,1c НДС

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