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    Главная / Торговый портал / Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ / Кабель силовой с медной жилой круглый PVC ВВГнг-LS 3х1.5ММ2 ож 0.66КВ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель силовой с медной жилой круглый PVC ВВГнг-LS 3х1.5ММ2 ож 0.66КВ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель силовой с медной жилой круглый PVC ВВГнг-LS 3х1.5ММ2 ож 0.66КВ- Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ
    15
    Кабель силовой с медной жилой круглый PVC ВВГнг-LS 3х1.5ММ2 ож 0.66КВ

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    Цена
    от 42
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    • ООО "МПС"
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      Цена без НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      135c НДС
    • ООО "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ"
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
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      Цена с НДС, руб.
      77
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      77c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
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      75c НДС
    • ООО "АЛМИНА"
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      Цена без НДС, руб.
      59,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      71,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      71,4c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
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      Цена без НДС, руб.
      55,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 84,6 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 3*1.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 - 0,14 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,4 миллиметров. Срок службы кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 - не менее 30 лет с даты изготовления. Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 225 Ньютонов. Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 3х1.5: Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 3х1,5 на воздухе: 21 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 27 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 170 Ампер. Активное сопротивление жилы: 12,6 Ом на километр.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      67c НДС
    • ООО ПО "КВАНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 84,6 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 3*1.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 - 0,14 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,4 миллиметров. Срок службы кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 - не менее 30 лет с даты изготовления. Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 225 Ньютонов. Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 3х1.5: Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 3х1,5 на воздухе: 21 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 27 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 170 Ампер. Активное сопротивление жилы: 12,6 Ом на километр.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      67c НДС
    • ООО "КВАДРОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 84,6 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 3*1.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 - 0,14 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,4 миллиметров. Срок службы кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 - не менее 30 лет с даты изготовления. Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 225 Ньютонов. Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 3х1.5: Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 3х1,5 на воздухе: 21 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 27 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 170 Ампер. Активное сопротивление жилы: 12,6 Ом на километр.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      67c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      66
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      66c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      42
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      42c НДС

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