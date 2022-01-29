Характеристики

Технические характеристики кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 Климатическое исполнение кабелей - УXЛ, категории размещения 1 - 5 по ГОСТ 15150-69. Температуры эксплуатации от -50 до +50 градусов по Цельсию. Монтаж кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 производится при температуре не ниже -15 градусов. Минимальный радиус изгиба при прокладке - 84,6 миллиметров. Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 не распространяет горение при групповой прокладке по категории (А). Образование дыма при горении (тлении) кабеля ВВГнг(А)-LS 3*1.5 не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50%. Допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 градусов Цельсия. Допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 °С. Продолжительность короткого замыкания не должна превышать 5 секунд. Предельная температура жил кабеля ВВГнг-LS 3х1,5 по условию невозгорания при коротком замыкании - 400°С. Код ОКП - 35 3371. Клас пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2. Расчетная масса кабеля ВВГнг-LS 3х1.5 - 0,14 килограмм в метре. Наружный диаметр - 9,4 миллиметров. Срок службы кабеля ВВГнг-LS 3*1,5 - не менее 30 лет с даты изготовления. Растягивающее усилие при монтаже не должно превышать 225 Ньютонов. Токовые нагрузки кабеля ВВГнг-LS 3х1.5: Допустимый ток при прокладке ВВГнг-LS 3х1,5 на воздухе: 21 Ампер. Допустимый ток при прокладке в земле: 27 Ампер. Допустимый ток односекундного короткого замыкания: 170 Ампер. Активное сопротивление жилы: 12,6 Ом на километр.