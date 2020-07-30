Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Паркет щитовой в сборе / Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная- Паркет щитовой в сборе
    13
    Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2160
    В корзину
    Единица измерения:
    УПАК
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ТСК АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4539
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      5446,8
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5446,8c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3965
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4758
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4758c НДС
    • ООО "ИК "СМАРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4714,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4714,5
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Подробнее
      4714,5c НДС
    • ООО "КВАДРОСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3750
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4500
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Сосна рустикальная. Толщина - 8 мм, Длина -1380 мм, Ширина – 193 мм, Панелей в коробке – 8 шт, в коробке - 2,131 м² Класс 32 класс. ФаскаБез фаски Размеры1380х193х8 мм. Вес товара в упаковке 15 кг. Поверхность Матовая. В упаковке шт.8 Для тёплого пола: Да. Толщин 8 мм. Влагостойкость: Влагостойкий. Назначениедля дачи , для комнаты , для кухни , для спальни , для спортзала. Соединение: Замковое. Минимальная партия: 4 упаковки. Тип рисунка: Однополосный.
      Минимальная партия
      4000
      Регионы поставки
      Подробнее
      4500c НДС
    • ООО "ТОРЭКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4488
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4488c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3700
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4440
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4440c НДС
    • ООО "ДОРСТЭЙЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2055
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2466
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2466c НДС
    • ООО "СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2160
      Спецификация
      Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2160c НДС

    Похожие товары

    Паркет ламинированный Tarket Robinson Premium
    Паркет щитовой в сборе
    Не указана
    В корзину
    Доска паркетная Barclick трехполосная Sapella без фаски Лак Professional 1.4х20.7х220СМ 3.4-3.6КГ/КВ.ММ
    Паркет щитовой в сборе
    от 4367,93
    В корзину
    Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная
    Паркет щитовой в сборе
    от 2160
    В корзину
    Паркет ламинированный Konostar Динамик бук 8ММ 32
    Паркет щитовой в сборе
    Не указана
    В корзину
    Паркет ламинированный Kr-n Сastello Сl32 Дуб Натуральный 1285x192x8ММ 32(AC4)
    Паркет щитовой в сборе
    от 667
    В корзину
    Паркет ламинированный 1290х194х7.2ММ 32
    Паркет щитовой в сборе
    от 1200
    В корзину
    Паркет ламинированный Kas-nu Red Сl32 Дуб Королевский Натуральный 1380x193x8ММ 32
    Паркет щитовой в сборе
    от 667
    В корзину
    Паркет ламинированный Лука 1000х300х0.5ММ
    Паркет щитовой в сборе
    Не указана
    В корзину
    Паркет Синтерос Europlank Дуб Натуральный 140х2000х13.2ММ 6шт/1.68м2 550054005
    Паркет щитовой в сборе
    Не указана
    В корзину
    Позвонить