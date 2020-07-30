Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная

Характеристики

Сосна рустикальная. Толщина - 8 мм, Длина -1380 мм, Ширина – 193 мм, Панелей в коробке – 8 шт, в коробке - 2,131 м² Класс 32 класс. ФаскаБез фаски Размеры1380х193х8 мм. Вес товара в упаковке 15 кг. Поверхность Матовая. В упаковке шт.8 Для тёплого пола: Да. Толщин 8 мм. Влагостойкость: Влагостойкий. Назначениедля дачи , для комнаты , для кухни , для спальни , для спортзала. Соединение: Замковое. Минимальная партия: 4 упаковки. Тип рисунка: Однополосный.