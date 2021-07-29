Цена без НДС, руб.
18333,33
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Широкий, закрытый шкаф. Цвет: Шамони темный. Металлические ручки в серебристом цвете и возможность выбора цветового исполнения позволяют создать оригинальный, внешний вид мебели гармонирующий с интерьером помещения. Размеры: 800*450*2116 мм. Цвет ЛДСП: Шамони темный. Материал: ЛДСП 25 мм, 16 мм. Толщина ЛДСП столешниц: 25 мм.Толщина ЛДСП каркасов столов: 25 мм. Толщина ЛДСП топов тумб и шкафов: 25 мм.Толщина ЛДСП каркасов тумб и шкафов: 16 мм. Кромка: PVC 2 мм; 1мм; 0,4 мм. Фурнитура: HAFELE, Hettich и МДМ. Подсветка: светодиодная лента LED.