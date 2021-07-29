Характеристики

Высокий глухой шкаф с полками. Подходит для хранения документации и расходных материалов, на полках легко помещаются папки "Корона". Шкафы могут быть соединены между собой при сборке в секции по желанию заказчика. При необходимости в шкаф можно установить дополнительно дверной замок. Опоры шкафов регулируемые – для установки с учетом неровностей пола. Материал изготовления: ЛДСП. Вес товара: 68.6 кг. Размеры (ШхГхВ): 71.2х37.4х217.1 см. Цвет: Клен. Замок ( комплект) цвет серый.