Характеристики

Вес товара: 52.86 кг. Размеры (ШхГхВ): 59.2х37.4х217.1 см Цвет: Клен. РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ТОПЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 25 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа».КРОМКА РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм. КАРКАСЫ ШКАФОВ И ТУМБ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». КРОМКА КАРКАСОВ И ФАСАДОВ ШКАФОВ Кромка ПВХ толщиной 2 мм, 0,45 мм. ЗАДНИЕ СТЕНКИ ШКАФОВ ДВП толщиной 3.2 мм. ГЛУХИЕ ФАСАДЫ ЛДСП толщиной 18 мм с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа». ЗАМКИ Центральный замок в приставной тумбе, замок в гардеробе и в верхнем ящике мобильной тумбы. РУЧКИ Алюминиевые в цвете «металлик» или черные. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЯЩИКОВ Роликовые. СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА Двухкомпонентная эксцентриковая стяжка. Комплектация: Коллекция: Ницца. Тип мебели: Зеркало бес цветное. Вес товара: 18.6 кг. Размеры (ШхГхВ): 30х0.04х229 см. Замок ( комплект) пк-асс-кз2-в1-07 цвет серый.