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    Главная / Торговый портал / Столы поворотные / Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ- Столы поворотные
    2
    Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ

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    Цена
    от 561600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "МИЖЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      468000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      561600
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      561600c НДС
    • ООО "СПЕЦОПТТОРГ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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