Тиски слесарные ТСМ 250ММ 5500КГ/С ГОСТ 4045-75
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 46964₽
Тиски слесарные неповоротные ТСМН-200 200ММ 7827-0327 Глазов
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Комплект ремонтный ключа шурупогаечного РККШГ Трансмаш-контракт ООО
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Тиски слесарные поворотные Кобальт 150ММ 17КГ наковальня 245-992
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 16938,84₽
Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия
Столы поворотные
от 86400₽
Патрон токарный 3-х кулачковый 102-0019 D 250ММ конус 6 ГОСТ 12593-93
Патроны токарные и планшайбы
от 39900₽
Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ
Столы поворотные
от 561600₽
Тиски слесарные поворотные Wilton Механик 745 WI21400 127ММ чугун
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 10300,01₽
Тиски станочные многопозиционные МАСТЕР ЗУБР 32725 ММ ТУ 20314
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки
от 8474,58₽
Патрон цанговый B215.5.50.100.32ER
Патроны токарные и планшайбы
от 14820₽
Плита магнитная прямоугольная 7208-0019В 320х1000ММ 180КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия
Плиты станочные магнитные
Не указана
Инструмент многофункциональный DeWALT DWE 315 300ВТ 2200ОБ/МИН 1.47КГ
Приспособления станочные переналаживаемые универсально-сборные
Не указана