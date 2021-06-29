Тиски слесарные ТСМ 250ММ 5500КГ/С ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 46964 ₽ В корзину

Тиски слесарные неповоротные ТСМН-200 200ММ 7827-0327 Глазов Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Комплект ремонтный ключа шурупогаечного РККШГ Трансмаш-контракт ООО Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные поворотные Кобальт 150ММ 17КГ наковальня 245-992 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 16938,84 ₽ В корзину

Стол поворотный круглый 320ММ класс точности Н с ручным приводом 125х420/1630х450/1500ММ ООО "Рязанский станкозавод" Россия Столы поворотные от 86400 ₽ В корзину

Патрон токарный 3-х кулачковый 102-0019 D 250ММ конус 6 ГОСТ 12593-93 Патроны токарные и планшайбы от 39900 ₽ В корзину

Стол поворотный горизонтальный круглый тип 7040-4060 630ММ 375КГ 1070х205х810ММ КГ Столы поворотные от 561600 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные Wilton Механик 745 WI21400 127ММ чугун Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 10300,01 ₽ В корзину

Тиски станочные многопозиционные МАСТЕР ЗУБР 32725 ММ ТУ 20314 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 8474,58 ₽ В корзину

Патрон цанговый B215.5.50.100.32ER Патроны токарные и планшайбы от 14820 ₽ В корзину

Плита магнитная прямоугольная 7208-0019В 320х1000ММ 180КГ ГОСТ 16528-87 ОАО "Читинский станкостроительный завод" Россия Плиты станочные магнитные Не указана В корзину