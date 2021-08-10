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    Главная / Торговый портал / Машины кухонные универсальные / Машина кухонная хлеборез Rollmatic C42S (CLK420S) 380В 0.75КВТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина кухонная хлеборез Rollmatic C42S (CLK420S) 380В 0.75КВТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина кухонная хлеборез Rollmatic C42S (CLK420S) 380В 0.75КВТ- Машины кухонные универсальные
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    Машина кухонная хлеборез Rollmatic C42S (CLK420S) 380В 0.75КВТ

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    Цена
    от 274800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      362552,45
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      435062,95
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Хлеборез ROLLMATIC C 42 S (CLK420S)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Новгородская область, Ставропольский край, Красноярский край, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Ярославская область, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Белгородская область, Саратовская область, Самарская область, Тюменская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Новосибирская область, Нижегородская область
      Подробнее
      435062,95c НДС
    • ООО "НАШ ПРОФИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      274948
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      329937,6
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      329937,6c НДС
    • ООО "МЕТУНИВЕРСАЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      229000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      274800
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      274800c НДС

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