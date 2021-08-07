Характеристики

Шина пильная Husqvarna X-Force 16"/40см, 3/8"mini, SM, 1.3мм, 56 хв, для б.п. 120MII/236/240/135/140. Плавный изгиб и маленький радиус передней части снижают опасность отскока и облегчают контроль за рабочим процессом. Специальное эпоксидное покрытие защищает пильные шины от коррозии и царапин. Шаг цепи - 3/8 дюйма, длина шины - от 10 до 16 дюймов. Специальное эпоксидное покрытие защищает пильные шины от коррозии и царапин. Пильные шины X-Force – собственное производство Husqvarna AB при котором используются особо качественные материалы и компоненты, а также инновационные технологии. В результате чего шины Husqvarna X-Force – это малая масса, повышенная жёсткость на изгиб и общий ресурс эксплуатации аксессуара, обеспечение максимальной производительности при пилении древесины. Плавный изгиб и оптимизированный радиус передней части снижают опасность отскока и облегчают контроль за рабочим процессом. Посадочный диаметр и количество опорных подшипников увеличено, что снижает нагрузку и увеличивает срок службы ведомой звёздочки. Конструкция шин Husqvarna X-Force не имеет отверстий для смазки, что позволяет значительно снизить время и трудозатраты на обслуживание. Специальное покрытие пильных шин защищает их от коррозии и появления царапин.